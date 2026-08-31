Zafer Kupası Yelken Yarışları sona erdi
30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'da düzenlenen yelken yarışları sona erdi.
30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'da düzenlenen yelken yarışları sona erdi.
Tekirdağ Yelken Spor Kulübünün optimist ve ILCA 4 kategorilerinde organize ettiği yarışlara, 93 sporcu katıldı.
Marmara Denizi açıklarında startı verilen yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle:
Optimist genel kategori: Ahmet Arel Barut Optimist junior kategori: Can Ayaz Özer Optimist kızlar kategorisi: Karolina Canova ILCA 4 genel kategori: Tuna Kaya.
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