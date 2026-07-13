Almus Kaymakamı Uğur Kızılboğa görevine başladı
Almus Kaymakamı Uğur Kızılboğa görevine başladı.
Giriş: 13.07.2026 - 19:25 Güncelleme:
Almus Kaymakamı Uğur Kızılboğa görevine başladı.
İçişleri Bakanlığınca atanan Kaymakam Kızılboğa, kaymakamlık önünde kurum amirleri tarafından karşılandı.
Kızılboğa, bugün itibarıyla görevine başladı.
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