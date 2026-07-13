Başçiftlik Belediyesi yeni kepçe aldı

Başçiftlik Belediyesine alınan yeni iş makinesi hizmete sunuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destekleriyle alınan kepçe, belediye araç filosuna katıldı. Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, belediye araç filosundaki eski araçların yenilenmesi ve bölgenin ihtiyaçlarına cevap verebilecek araç filosu oluşturulması yolunda çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

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