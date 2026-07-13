Başçiftlik Kaymakam vekili Fatih Bayram görevine başladı
–Başçiftlik Kaymakam Vekili Fatih Bayram görevine başladı.
Giriş: 13.07.2026 - 15:34 Güncelleme:
–Başçiftlik Kaymakam Vekili Fatih Bayram görevine başladı.
İçişleri Bakanlığının 03.07.2026 tarihli onayıyla atanan Kaymakam vekili Bayram, kaymakamlık önünde kurum amirleri tarafından karşılandı.
Bayram,bugün itibarıyla görevine başladı.
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