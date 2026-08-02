Başçiftlik'te Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Karakucak Güreşleri düzenlendi

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde, 2. Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Karakucak Güreşleri gerçekleştirildi.



Başçiftlik Yazı mevkisinde düzenlenen organizasyonda güreş ağalığını, Başçiftlikli iş insanı Mustafa Kaya kazanarak ikinci kez güreş ağası oldu.



Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, etkinlikte yaptığı konuşmada, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Karakucak güreşlerinin Türk sporunun gelişimi ve tanıtımına katkı sağladığını belirten Bolat, "Bu tür organizasyonlar, bölgenin tanıtımı ile birlik ve beraberliğin güçlenmesi açısından da büyük önem taşıyor. Müsabakalara katılan tüm sporcularımıza ve sporseverlere teşekkür ediyorum." dedi.



Yüzlerce sporcunun mücadele ettiği organizasyonun başpehlivanlık finalinde Oktay Çiftçi'yi mağlup eden Cengizhan Şimşek, altın kemerin sahibi oldu.



Güreşleri, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Cüneyt Aldemir, Tokat Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, Başçiftlik Kaymakamı Fatih Bayram, Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar ile çok sayıda davetli izledi.

