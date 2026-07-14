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        Belde belediye başkanlarından Almus Kaymakamı Kızılboğa'yı ziyaret

        Almus ilçesindeki belde belediye başkanları, Kaymakam Uğur Kızılboğa'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 16:42 Güncelleme:
        Belde belediye başkanlarından Almus Kaymakamı Kızılboğa'yı ziyaret

        Almus ilçesindeki belde belediye başkanları, Kaymakam Uğur Kızılboğa'yı ziyaret etti.

        Ataköy Belediye Başkanı Ömer Bayrak, Akarçay-Görümlü Belediye Başkanı Ali Gümeş, Gölgeli Belediye Başkanı Hayati Turan, Kınık Belediye Başkanı Hacı Yusuf Geçene ve Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal, Kaymakam Kızılboğa'ya ziyarette bulundu.


        Kızılboğa, ziyaretten dolayı teşekkür ederek, Almus'ta görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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