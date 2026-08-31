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        Emektar itfaiye aracı müze bahçesinde sergileniyor

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Zile ilçesinde uzun yıllar kullanılan 1957 model itfaiye aracı, orijinalliği korunarak Veni Vidi Vici Müzesi'nin bahçesinde sergileniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Emektar itfaiye aracı müze bahçesinde sergileniyor

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Zile ilçesinde uzun yıllar kullanılan 1957 model itfaiye aracı, orijinalliği korunarak Veni Vidi Vici Müzesi'nin bahçesinde sergileniyor.

        Zile Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlileri, kurumun ilk kullandığı 1957 model itfaiye aracını 2006'dan itibaren orijinal haliyle koruyarak araç parkında muhafaza etti.

        Belediye görevlileri, 2024 yılında Veni Vidi Vici Müzesi'nin bahçesinde hazırladıkları alana aracı yerleştirerek sergilemeye başladı.

        Müzeyi ziyaret eden vatandaşlar, müze bahçesindeki tarihi itfaiye aracını inceleme fırsatı buluyor.

        Yaklaşık 20 yıl boyunca araç parkında bekletilen 69 yıllık itfaiye aracının orijinalliği korunurken, bakımının düzenli olarak yapıldığı belirtildi.

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        Kullanıldığı dönemde onlarca yangına müdahale eden araçta 6 yangın hortumu takılabiliyor. Araç, yangın söndürmenin yanı sıra yol ve çiçek sulama çalışmalarında da kullanıldı.

        Zile Belediyesi Kültür Müdürü Necmettin Eryılmaz, AA muhabirine, müze bahçesinde sergilenen tarihi itfaiye aracının bölgenin en eski itfaiye araçlarından biri olduğunu belirtti.

        Eryılmaz, "5 bin motor, benzinli bir araç. Tulumbacılardan sonra ilk itfaiye aracı Almanya'dan ithal ediliyor. Büyük bir olay oluyor. Büyük bir törenle burada karşılanıyor. Yaklaşık 50 yıl hizmet verdi. Biz de buna kıymet verdiğimiz için, hatırası olduğu için getirdik. Burada sergiliyoruz." dedi.

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        - Dönem filmlerinde de kullanıldı

        Aracın, bazı dönem filmlerinde de kullanıldığını anlatan Eryılmaz, şöyle konuştu:

        "Artistik yönü de var. Türkiye'de bu denli eski araç olmadığı için bazı filmlerde yer buldu. İstanbul'dan gelerek bunu çekici ile götürüyorlar. Filmlerde yer alıyor. Anıları çok. Girmediği köy, girmediği mahalle kalmamış. O yüzden bunu hurdaya vermedik. Biz buna kıymet verdik. Hizmeti var diye. Türkiye'nin en eski itfaiye araçlarından birisi."

        Aracın müze bahçesinde sergilenmesinin ziyaretçilerden ilgi gördüğünü dile getiren Eryılmaz, itfaiyede görev yapmış bazı kişilerin yıllar sonra aracı görmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

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        Eryılmaz, "İtfaiyede görev yapmış, buraya gelip aracı görüp çok duygulananlar var. 'Ben bununla şuraya gidip yangın söndürmüştüm.' diyorlar. Bu aracın Zile'de bir hatırası var. Bizim itfaiyeci arkadaşlarımız da çok güzel bir şey yapmışlar. Bu hatırasına saygı için arkada, itfaiye binası içerisinde kapalı bir yeri buna tahsis etmişler. Biz oradan çıkardık, 2 yıldır burada sergiliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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