Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Niksar'da binaya giren yılan doğal yaşam alanına bırakıldı

        Niksar'da binaya giren yılan doğal yaşam alanına bırakıldı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde bir binaya giren yılan, itfaiye ekiplerince doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 15:35 Güncelleme:
        Niksar'da binaya giren yılan doğal yaşam alanına bırakıldı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde bir binaya giren yılan, itfaiye ekiplerince doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir binaya yılan girdiğini fark eden vatandaşlar, durumu Niksar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları çalışmayla yılanı bulunduğu yerden çıkardı.

        Yakalanan yılan ve yakınındaki yumurtaları, yerleşim alanından uzak uygun bir bölgede doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Partili Gül: Teklifi yarın veririz
        AK Partili Gül: Teklifi yarın veririz
        YAŞ kararları açıklandı
        YAŞ kararları açıklandı
        MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasa teklifini imzaladı
        MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasa teklifini imzaladı
        Barış buluşması kana bulandı!
        Barış buluşması kana bulandı!
        Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı
        Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı
        ABD: İran ile anlaşma umuyoruz
        ABD: İran ile anlaşma umuyoruz
        TMSF'den 106 araçlık ihale
        TMSF'den 106 araçlık ihale
        İsmail Kartal müjdeyi verdi: Kadroda olacaklar!
        İsmail Kartal müjdeyi verdi: Kadroda olacaklar!
        Aynı salonda art arda
        Aynı salonda art arda
        Gol çizgisi teknolojisi ve çipli top geliyor!
        Gol çizgisi teknolojisi ve çipli top geliyor!
        Sağlıkta yeni dönem! Uzaktan hasta değerlendirme dönemi başladı
        Sağlıkta yeni dönem! Uzaktan hasta değerlendirme dönemi başladı
        Gayrimenkul satışında sert düşüş
        Gayrimenkul satışında sert düşüş
        Beşiktaş'a sürpriz öneri!
        Beşiktaş'a sürpriz öneri!
        İşte 2026'nın en çok satan otomobilleri
        İşte 2026'nın en çok satan otomobilleri
        "Annemle Sivas'ta"
        "Annemle Sivas'ta"
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Galatasaray'da 10 numara harekâtı!
        Galatasaray'da 10 numara harekâtı!
        Küresel araştırmadan çarpıcı sonuç! Her 6 kadından biri...
        Küresel araştırmadan çarpıcı sonuç! Her 6 kadından biri...
        82 yaşında bisiklet turunu tamamladı: 1 gün sonra öldü
        82 yaşında bisiklet turunu tamamladı: 1 gün sonra öldü
        Neşe Erberk'in gurur günü
        Neşe Erberk'in gurur günü

        Benzer Haberler

        TOGÜ'de tarım ürünleri kurutma tesisi öğrencilerin uygulamalı eğitimine kat...
        TOGÜ'de tarım ürünleri kurutma tesisi öğrencilerin uygulamalı eğitimine kat...
        Tokat Belediyesi 2. Geleneksel Mahalle Şenlikleri 15 bin çocuğa ulaştı
        Tokat Belediyesi 2. Geleneksel Mahalle Şenlikleri 15 bin çocuğa ulaştı
        Kelkit Irmağı'nda kaybolan genci arama çalışmaları 65'inci gününde sürüyor
        Kelkit Irmağı'nda kaybolan genci arama çalışmaları 65'inci gününde sürüyor
        TOGÜ'de kalp cerrahisinde yeni nesil sistem hizmete alındı
        TOGÜ'de kalp cerrahisinde yeni nesil sistem hizmete alındı
        Turhal'da yamaç paraşütü eğitimini tamamlayan 15 kursiyer P2 lisansı almaya...
        Turhal'da yamaç paraşütü eğitimini tamamlayan 15 kursiyer P2 lisansı almaya...
        TOGÜ Hastanesinde yeni nesil kalp-akciğer sistemi hizmete alındı
        TOGÜ Hastanesinde yeni nesil kalp-akciğer sistemi hizmete alındı