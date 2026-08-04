Niksar'da binaya giren yılan doğal yaşam alanına bırakıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir binaya giren yılan, itfaiye ekiplerince doğal yaşam alanına bırakıldı.



Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir binaya yılan girdiğini fark eden vatandaşlar, durumu Niksar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları çalışmayla yılanı bulunduğu yerden çıkardı.



Yakalanan yılan ve yakınındaki yumurtaları, yerleşim alanından uzak uygun bir bölgede doğal yaşam alanına bırakıldı.

