Ses hassasiyeti bulunan 6 yaşındaki çocuk için özel sinema gösterimi yapıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde ses hassasiyeti bulunan 6 yaşındaki çocuk için TRT Mobil Sinema Tırı'nda özel gösterim düzenlendi.



TRT tarafından yürütülen Mobil Sinema Tırı Projesi kapsamında Niksar'da çocuklar sinema ile buluşturuluyor.





Bu kapsamda yüksek ses ve kalabalık ortamlara karşı hassasiyeti bulunan 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencisi Hira Kuzey'in de etkinlikten faydalanabilmesi amacıyla düzenleme yapıldı.





Ses hassasiyeti nedeniyle gürültülü ortamlarda bulunmakta zorlanması nedeniyle düşük ses seviyesinde hazırlanan ortamda filmi tek başına izleme imkanı bulan Hira, eğlenceli zaman geçirdi.



Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, her çocuğun sosyal ve kültürel etkinliklerden eşit şekilde yararlanabilmesinin önemine dikkati çekti.







