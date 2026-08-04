TOGÜ Hastanesinde yeni nesil kalp-akciğer sistemi hizmete alındı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde, kalp ve damar cerrahisi ameliyatlarında kullanılacak yeni nesil Essenz Kalp-Akciğer Sistemi hizmete alındı.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 20 milyon lira değerindeki sistemle kalp cerrahisi operasyonlarında hasta güvenliğinin artırılması ve ameliyat süreçlerinin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor.



TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, modern teknolojileri sağlık hizmetleriyle buluşturmaya devam ettiklerini belirterek, yeni sistemin hastanenin teknolojik altyapısını güçlendireceğini ifade etti.



Yılmaz, 2025 yılında hastanede 537 kalp ameliyatı gerçekleştirildiğini, 2026'nın ilk yedi ayında ise bu sayının 318'e ulaştığını kaydetti.



Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nuray Altındeğer Gülden de yeni sistemin ameliyat sırasında kalp ve akciğerlerin görevini üstlenerek cerraha güvenli çalışma imkanı sunduğunu, dijital veri kaydı sayesinde hasta güvenliği ve kalite yönetimi açısından önemli avantajlar sağladığını belirtti.

