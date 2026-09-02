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        TOGÜ ile Tokat İl Sağlık Müdürlüğü arasında eğitim ve araştırma işbirliği protokolü imzalandı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile Tokat İl Sağlık Müdürlüğü arasında sağlık, eğitim ve araştırma alanlarında işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 18:05 Güncelleme:
        TOGÜ ile Tokat İl Sağlık Müdürlüğü arasında eğitim ve araştırma işbirliği protokolü imzalandı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile Tokat İl Sağlık Müdürlüğü arasında sağlık, eğitim ve araştırma alanlarında işbirliği protokolü imzalandı.

        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende protokole Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz ile Tokat İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Atilla Bıyık imza attı.

        Protokol kapsamında Tıp Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet öncesi uygulamalı eğitimleri ile tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitim faaliyetlerinin İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık kuruluşlarında yürütülmesi amaçlanıyor.

        Aile sağlığı merkezleri, eğitim ve araştırma aile sağlığı merkezleri ile toplum sağlığı merkezlerinde gerçekleştirilecek eğitimlerin de koordineli şekilde sürdürülmesi hedefleniyor.

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        İşbirliği çerçevesinde toplumun sağlık sorunlarının belirlenmesi, koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik ortak araştırma ve projeler yürütülmesi planlanıyor.

        Protokol ayrıca sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitimler, bilimsel toplantılar ile kurumlar arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımını kapsıyor.

        Üç yıl süreyle yürürlükte kalacak protokolle üniversitenin akademik birikimi ile İl Sağlık Müdürlüğünün saha deneyiminin bir araya getirilmesi hedefleniyor.

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