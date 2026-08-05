Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri TOGÜ Rektörü Yılmaz, Sağlık Bilimleri Fakültesi akademik personeliyle bir araya geldi

        TOGÜ Rektörü Yılmaz, Sağlık Bilimleri Fakültesi akademik personeliyle bir araya geldi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Sağlık Bilimleri Fakültesi akademik personeliyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 14:12 Güncelleme:
        TOGÜ Rektörü Yılmaz, Sağlık Bilimleri Fakültesi akademik personeliyle bir araya geldi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Sağlık Bilimleri Fakültesi akademik personeliyle bir araya geldi.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yılmaz, Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen kahvaltı programında akademik personelle bir araya geldi. Programa rektör yardımcıları, Genel Sekreter, rektör danışmanları ile fakülte personeli de katıldı.

        Programda, Sağlık Bilimleri Fakültesinin mevcut çalışmaları, eğitim faaliyetleri ve gelecek dönem hedefleri değerlendirilirken, üniversitemizin sağlık alanındaki gelişimi ve yürütülen yatırımlar üzerine kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu.

        Programda, Sağlık Bilimleri Fakültesinin genel durumu, eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik çalışmaları ve devam eden projeleri hakkında bilgi paylaşıldı. Fakültenin sahip olduğu akademik birikimin her geçen gün güçlendiği ifade edilirken, eğitim kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

        Programda konuşan Yılmaz, üniversitenin uygulamalı eğitim anlayışına büyük önem verdiğini belirterek, öğrencilerin teorik bilgilerini güçlü uygulama imkanlarıyla pekiştirmesini sağlayan laboratuvar altyapısı, simülasyon ortamları ve uygulama alanlarının sürekli geliştirildiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Trabzonspor'da Mohamed Salah çılgınlığı!
        Trabzonspor'da Mohamed Salah çılgınlığı!
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Fenerbahçe'den İspanya çıkarması!
        Fenerbahçe'den İspanya çıkarması!
        Kuraklığın vurduğu Avrupa'da nehir yatağı patlatıldı
        Kuraklığın vurduğu Avrupa'da nehir yatağı patlatıldı
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        Türkiye'nin Maldivler'i: Çakıl Adası
        Türkiye'nin Maldivler'i: Çakıl Adası
        Genç kadın vahşet kurbanı! Şüpheli, eski sevgilisine de saldırmış!
        Genç kadın vahşet kurbanı! Şüpheli, eski sevgilisine de saldırmış!
        Adını tarihten alan dijital tehlike
        Adını tarihten alan dijital tehlike
        Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında rastlandı
        Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında rastlandı
        Ege Denizi'nin en büyük mercan ormanı keşfedildi
        Ege Denizi'nin en büyük mercan ormanı keşfedildi
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        "İran tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak"
        "İran tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak"
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Ünlü kaleci evlendi
        Ünlü kaleci evlendi
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!

        Benzer Haberler

        Tokat Belediyesinden 60 yaş üstü kadınlara ücretsiz kuaför hizmeti
        Tokat Belediyesinden 60 yaş üstü kadınlara ücretsiz kuaför hizmeti
        Tokat Belediyesi'nden 60 yaş üstü kadınlara ücretsiz kuaför hizmeti
        Tokat Belediyesi'nden 60 yaş üstü kadınlara ücretsiz kuaför hizmeti
        Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşerek kaybolan genç için gıyabi cenaze namazı kıl...
        Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşerek kaybolan genç için gıyabi cenaze namazı kıl...
        Anne ve 2 yaşındaki oğlu kazada yaralandı
        Anne ve 2 yaşındaki oğlu kazada yaralandı
        Kelkit Çayında 69 gün önce kaybolan İlker için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Kelkit Çayında 69 gün önce kaybolan İlker için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Ölü ya da diri bulunamadı, gıyabi cenaze namazı kılındı Kelkit Irmağı'nda k...
        Ölü ya da diri bulunamadı, gıyabi cenaze namazı kılındı Kelkit Irmağı'nda k...