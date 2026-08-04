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        TOGÜ'de tarım ürünleri kurutma tesisi öğrencilerin uygulamalı eğitimine katkı sağlıyor

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Çiftlik Tarım Ürünleri Kurutma Tesisi üretim ve eğitimi bir araya getiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 15:07 Güncelleme:
        TOGÜ'de tarım ürünleri kurutma tesisi öğrencilerin uygulamalı eğitimine katkı sağlıyor

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Çiftlik Tarım Ürünleri Kurutma Tesisi üretim ve eğitimi bir araya getiriyor.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, tarımsal üretimi bilimsel bilgiyle buluşturan uygulamalarıyla öğrencilerine teorik eğitimin yanında güçlü bir uygulama deneyimi sunmaya devam ediyor. Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren TOGÜ Çiftlik Tarım Ürünleri Kurutma Tesisi, hasattan üretime uzanan süreci modern teknoloji ve sürdürülebilirlik anlayışıyla bir araya getirerek hem eğitime hem de bölgesel kalkınmaya katkı sağlıyor.

        Hasadı gerçekleştirilen meyveler kısa sürede tesise ulaştırılarak hijyenik koşullarda işleniyor ve kurutma süreçlerinin ardından katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülüyor. Böylece üreticiler ürünlerini daha yüksek ekonomik değerle değerlendirme imkanı bulurken, öğrenciler de hasattan işleme, kalite kontrolünden paketlemeye kadar üretimin tüm aşamalarını uygulamalı olarak deneyimleyerek mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı yakalıyor.

        TOGÜ'nün çevre odaklı üretim vizyonunu yansıtan tesis, teknik altyapısıyla da öne çıkıyor. Günlük 1 ton yaş ürün işleme kapasitesine sahip tesis, 600 metrekare toplam alanı, 200 metrekare kapalı üretim alanı ve 16 özel üretim sıcak hava paneliyle faaliyet gösteriyor. Üretim süreçlerinde yüzde 100 güneş enerjisinden yararlanan tesis, sıfıra yakın karbon salınımı sağlayarak çevre dostu üretimin başarılı örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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