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        Tokat Belediyesi 2. Geleneksel Mahalle Şenlikleri 15 bin çocuğa ulaştı

        Tokat Belediyesi 2. Geleneksel Mahalle Şenlikleri 15 bin çocuğa ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 14:46 Güncelleme:
        Tokat Belediyesi 2. Geleneksel Mahalle Şenlikleri 15 bin çocuğa ulaştı

        Tokat Belediyesi 2. Geleneksel Mahalle Şenlikleri 15 bin çocuğa ulaştı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Geleneksel Mahalle Şenlikleri, 42 mahalleyi kapsayan program kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin ardından tamamlandı. Yaz tatili boyunca 13 farklı lokasyonda düzenlenen şenliklerde yaklaşık 15 bin çocuk birbirinden renkli etkinliklerle buluşurken aileler de mahallelerinde sosyal ve kültürel etkinliklere yoğun ilgi gösterdi.

        Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen şenlikler kapsamında bubble show, çocuk tiyatrosu, okçuluk turnuvaları, Nasrettin Hoca gösterisi, illüzyon gösterileri, akıl ve zeka oyunları, yüz boyama, palyaço gösterileri, balon katlama etkinlikleri, masal anlatımları, çocuk şarkıları konseri, ödüllü yarışmalar ve çeşitli ikramlar çocuklarla buluştu.

        Etkinlikler boyunca okul bahçeleri çocukların neşeli sesleriyle şenlenirken, aileler de etkinliklere yoğun katılım sağladı. Organizasyon, Tokat'ta yaz mevsimine renk katan en kapsamlı sosyal etkinliklerden biri oldu.

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 2. Geleneksel Mahalle Şenlikleri'nin başarıyla tamamlanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, çocukların mutluluğunun kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, bizim en büyük kazancımızdır. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Geleneksel Mahalle Şenliklerimizde yaklaşık 15 bin evladımıza ulaştık. Mahallelerimizde birlik, beraberlik ve komşuluk kültürünü güçlendiren organizasyonlarımızla çocuklarımız hem eğlendi hem de unutulmaz anılar biriktirdi. Üretken belediyecilik anlayışımız doğrultusunda sadece fiziki yatırımlarla değil, sosyal ve kültürel projelerimizle de şehrimize değer katmaya devam edeceğiz. Şenliklerimize ilgi gösteren geleceğimizin teminatı tüm çocuklarımıza, kıymetli hemşehrilerime, emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve çocuklarımızın mutluluğuna ortak olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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