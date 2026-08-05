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        Tokat Belediyesinden 60 yaş üstü kadınlara ücretsiz kuaför hizmeti

        Tokat Belediyesi 60 yaş üstü kadınlara ücretsiz kuaför hizmeti vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 13:27 Güncelleme:
        Tokat Belediyesinden 60 yaş üstü kadınlara ücretsiz kuaför hizmeti

        Tokat Belediyesi 60 yaş üstü kadınlara ücretsiz kuaför hizmeti vermeye başladı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği yeni hizmetle 60 yaş ve üzeri kadınlara ücretsiz kuaför hizmeti sunmaya başladı. Tokat Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) bünyesinde hizmet verecek ücretsiz kuaför salonu, yeraltı çarşısında düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında açılan merkez, hafta içi her gün 09.00-16.00 saatleri arasında şehit aileleri başta olmak üzere 60 yaş ve üzeri kadın vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

        Açılış programına, Tokat Belediyesi meclis üyelerinden Ayşenur Şahin Tekeli ve Nuray Pınar Altuntaş, Belediye Başkan Yardımcısı Melik Bingöl, BELMEK eğitimcileri, kursiyerleri ve çok sayıda kadın katıldı.

        Açılışta konuşma yapan Tokat Belediye Başkan Yardımcısı Bingöl, sosyal belediyeciliğin sadece altyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını belirterek, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade etti.

        Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ise, Tokat'ta sosyal belediyecilik alanında çalışmaların artarak devam edeceğini belirterek, "Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda planladığımız bu projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şehit ailelerimiz başta olmak üzere 60 yaş ve üzeri kadınlarımıza kaliteli ve ücretsiz kuaför hizmeti sunacağız. Kullanılan malzemelerden verilen hizmete kadar her ayrıntıyı titizlikle planladık. Merkezimiz hafta içi beş gün boyunca vatandaşlarımıza 09.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz olarak hizmet verecek. Tokat'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Böylece belediye olarak, meslek edindirme kurslarımızda vatandaşlarımıza eğitim imkanı sunarken başarılı kursiyerlerin istihdama kazandırılmasına da katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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