Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokat Valisi Abdullah Köklü, 15 Temmuz Anı Merkezini ziyaret etti

        Tokat Valisi Abdullah Köklü, 15 Temmuz Anı Merkezini ziyaret etti

        Tokat Valisi Abdullah Köklü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında valilik koordinesinde hazırlanan 15 Temmuz Anı Merkezine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 14:32 Güncelleme:
        Tokat Valisi Abdullah Köklü, 15 Temmuz Anı Merkezini ziyaret etti

        Tokat Valisi Abdullah Köklü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında valilik koordinesinde hazırlanan 15 Temmuz Anı Merkezine ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gökmedrese'de iki gün boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacak Anı Merkezinde 15 Temmuz gecesi Türk milletinin yazdığı kahramanlık destanını yansıtan fotoğraf sergisini gezen ve o geceye ait görüntülerden oluşan video gösterimlerini izleyen Vali Köklü, daha sonra 15 Temmuz Anı Defteri'ni imzaladı.

        Vali Köklü, anı defterine şu ifadeleri yazdı:

        "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde, 'İrade bizim zafer bizim' şiarıyla bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. 15 Temmuz milletimizin iradesine pranga vurulamayacağını tüm dünyaya ilan ettiği kutlu bir dirilişin adıdır. O gece, milletimiz canı pahasına demokrasisine, devletine ve bağımsızlığına sahip çıkmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, 'Zaferin adı Türkiye'dir'. Gerçekten de o gece kazanan milletimizin iradesi, devletimizin bekası ve ay yıldızlı bayrağımız olmuştur. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla haykırıyoruz, irade bizim zafer bizim."

        Ziyaretin sonunda Köklü, Tokatlı 15 Temmuz şehitleri anısına oluşturulan alana karanfil bırakarak şehitleri rahmet ve minnetle andı.

        Ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı Recep Bozdemir, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Çetin, 48. Piyade Er Eğitim Alay Komutanı Albay Sebahattin Altınordu da katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        Altında sert yükseliş
        Altında sert yükseliş
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        Beşiktaş, Trossard'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Trossard'ı KAP'a bildirdi!
        İstanbul'da romantik bir buluşmanın bedeli 9200 TL
        İstanbul'da romantik bir buluşmanın bedeli 9200 TL
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na çağrı
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na çağrı
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        xAI gaz türbinleri kirlilik yayıyor!
        xAI gaz türbinleri kirlilik yayıyor!
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Hande Erçel tatilde
        Hande Erçel tatilde
        Yıllar sonra sahneye döndü
        Yıllar sonra sahneye döndü
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat

        Benzer Haberler

        Görüntüler depremi andırıyor, yoldaki kayma tehlike oluşturuyor
        Görüntüler depremi andırıyor, yoldaki kayma tehlike oluşturuyor
        Tokat'ta 3 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor
        Tokat'ta 3 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor
        Almus Kaymakamı Uğur Kızılboğa görevine başladı
        Almus Kaymakamı Uğur Kızılboğa görevine başladı
        Başçiftlik Belediyesi yeni kepçe aldı
        Başçiftlik Belediyesi yeni kepçe aldı
        Tokat'ta 15 Temmuz dolayısıyla "Anma ve Deneyimleme Çadırı" kuruldu
        Tokat'ta 15 Temmuz dolayısıyla "Anma ve Deneyimleme Çadırı" kuruldu
        Başçiftlik Kaymakam vekili Fatih Bayram görevine başladı
        Başçiftlik Kaymakam vekili Fatih Bayram görevine başladı