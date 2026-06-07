Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokat'ta 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kazayla ilgili 2 kişi tutuklandı

        Tokat'ta 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kazayla ilgili 2 kişi tutuklandı

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 12:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kazayla ilgili 2 kişi tutuklandı

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Yanlış yöne sinyal vererek ölümlü kazaya neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 60 M 2028 plakalı aracın sürücüsü Ali Osman T. ile kazaya karışan otomobilin sürücüsü Cem Yücel F'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


        Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Kazada hayatını kaybeden Çetin Coşkun ile Semih Özer'in cenazeleri ilçede toprağa verildi.

        Reşadiye ilçesi Çayırpınar köyü Sanayi Sitesi Kavşağı'nda dün, Cem Yücel F. (24) idaresindeki 60 FC 230 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun kenarında bekleyen motosiklete çarpmıştı. Kazada yaralanan motosikletteki Çetin Coşkun (24) ile Semih Özer (21) kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Araçtaki Ferhat K. (35) ise hafif yaralanmıştı. Polis ekiplerince yapılan incelemede, Sanayi Sitesi Kavşağı'nda sola sinyal verip sağa manevra yaparak kazaya yol açtığı belirlenen 60 M 2028 plakalı aracın sürücüsü Ali Osman T. ile kazaya karışan otomobilin sürücüsü Cem Yücel F. gözaltına alınmıştı.

        Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        THY'den jet yakıtı açıklaması
        THY'den jet yakıtı açıklaması
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        İskelede talihsiz kaza
        İskelede talihsiz kaza
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Yarışın ünlü seyircileri
        Yarışın ünlü seyircileri
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        Dünya Kupası'na Brezilya damgası!
        Dünya Kupası'na Brezilya damgası!
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Tokat'ta 4 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor
        Tokat'ta 4 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor
        Tokat'ın saklı cenneti Zinav Gölü doğaseverleri mest ediyor
        Tokat'ın saklı cenneti Zinav Gölü doğaseverleri mest ediyor
        Tokat Belediyesi'nden YKS adaylarına sınav kaygısı ve stres yönetimi desteğ...
        Tokat Belediyesi'nden YKS adaylarına sınav kaygısı ve stres yönetimi desteğ...
        Tokat'ta 4 beldede 5 bin 682 seçmen sandık başında (2)
        Tokat'ta 4 beldede 5 bin 682 seçmen sandık başında (2)
        Tokat'ta ara seçim tamamlandı: 4 beldede başkanlar belli oldu
        Tokat'ta ara seçim tamamlandı: 4 beldede başkanlar belli oldu
        Tokat'ta 4 beldede oy sayımı başladı
        Tokat'ta 4 beldede oy sayımı başladı