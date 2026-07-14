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        Tokat'ta 3 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

        Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan 3 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 12:47 Güncelleme:
        Tokat'ta 3 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

        Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan 3 kişi tedavi altına alındı.


        Kentte, vücutlarına yapışan kene nedeniyle farklı zamanlarda rahatsızlanan 3 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümüne başvurdu.

        KKKA hastalığı tanısıyla tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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