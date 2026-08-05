Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokat'ta bir üretici tıra yüklediği karpuzları ücretsiz dağıttı

        Tokat'ta bir üretici tıra yüklediği karpuzları ücretsiz dağıttı

        Tokat'ın Zile ilçesinde bir üretici, tır dolusu karpuzu ücretsiz dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 14:59 Güncelleme:
        Tokat'ta bir üretici tıra yüklediği karpuzları ücretsiz dağıttı

        Tokat'ın Zile ilçesinde bir üretici, tır dolusu karpuzu ücretsiz dağıttı.

        İlçede karpuz üreten Mehmet Kutsal, tıra yüklediği yaklaşık 27 ton karpuzla belediyenin önüne geldi.

        Gerekli izinleri alan Kutsal, vatandaşlara karpuzları ücretsiz dağıttı.

        Vatandaşların çevresinde kalabalık oluşturduğu tırda yüklü karpuzlar kısa sürede tükendi.

        Kutsal, gazetecilere yaptığı açıklamada, karpuz veriminin bu yıl çok iyi olduğunu belirterek, "Allah bize verdiği müddetçe bu geleneği bozmayacağım. Olan var, olmayan var. Vatandaş karpuz yesin. Bu sene de maşallah bereketli bir sezon yaşıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        "Farklı siyasi anlayışlar ortak paydada"
        "Farklı siyasi anlayışlar ortak paydada"
        Bugün Ne Oldu? 5 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Ağustos 2026 haberleri
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Altın kritik seviyeyi aştı
        Altın kritik seviyeyi aştı
        ABD'de Arap kökenli Amerikalı, ön seçimi kazandı
        ABD'de Arap kökenli Amerikalı, ön seçimi kazandı
        1 milyon euroluk piyango bileti çöpten çıktı
        1 milyon euroluk piyango bileti çöpten çıktı
        Serdal Adalı'dan flaş Salah açıklaması!
        Serdal Adalı'dan flaş Salah açıklaması!
        Trabzonspor'da Salah çılgınlığı!
        Trabzonspor'da Salah çılgınlığı!
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Çağatay Ulusoy sevgilisiyle tatilde
        Çağatay Ulusoy sevgilisiyle tatilde
        Korkunç kaza! Hamur keserken eli koptu!
        Korkunç kaza! Hamur keserken eli koptu!
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Ünlü kaleci evlendi
        Ünlü kaleci evlendi
        Kuraklığın vurduğu Avrupa'da nehir yatağı patlatıldı
        Kuraklığın vurduğu Avrupa'da nehir yatağı patlatıldı
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu

        Benzer Haberler

        TOGÜ Rektörü Yılmaz, Sağlık Bilimleri Fakültesi akademik personeliyle bir a...
        TOGÜ Rektörü Yılmaz, Sağlık Bilimleri Fakültesi akademik personeliyle bir a...
        Tokat Belediyesinden 60 yaş üstü kadınlara ücretsiz kuaför hizmeti
        Tokat Belediyesinden 60 yaş üstü kadınlara ücretsiz kuaför hizmeti
        Tokat Belediyesi'nden 60 yaş üstü kadınlara ücretsiz kuaför hizmeti
        Tokat Belediyesi'nden 60 yaş üstü kadınlara ücretsiz kuaför hizmeti
        Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşerek kaybolan genç için gıyabi cenaze namazı kıl...
        Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşerek kaybolan genç için gıyabi cenaze namazı kıl...
        Anne ve 2 yaşındaki oğlu kazada yaralandı
        Anne ve 2 yaşındaki oğlu kazada yaralandı
        Kelkit Çayında 69 gün önce kaybolan İlker için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Kelkit Çayında 69 gün önce kaybolan İlker için gıyabi cenaze namazı kılındı