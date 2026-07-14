Tokat'ta dereye devrilen traktör sürücüsü öldü
Tokat'ın Turhal ilçesinde dereye devrilen traktör sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 14.07.2026 - 21:55 Güncelleme:
Tokat'ın Turhal ilçesinde dereye devrilen traktör sürücüsü hayatını kaybetti.
Satılmış Gençgül (58) idaresindeki 60 AF 245 plakalı traktör, Derbentçi köyü Çomakkaya mevkisinde kontrolden çıkarak dereye devrildi.
Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Gençgül'ün cenazesi yapılan çalışmanın ardından Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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