Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokat'ta devrilen kamyondaki 3 kişi yaralandı

        Tokat'ta devrilen kamyondaki 3 kişi yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 14:38 Güncelleme:
        Tokat'ta devrilen kamyondaki 3 kişi yaralandı

        Tokat’ın Niksar ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        A.Y. idaresindeki 52 ACV 789 plakalı kamyon, Çamiçi Yaylası yolunda devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta sıkışıp yaralanan sürücü, M.Ç. ve İ.İ, bulundukları yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        UNUTULMAZ
        UNUTULMAZ
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        İngiltere'de gençlerin sosyal medya kullanımına gece kısıtlaması
        İngiltere'de gençlerin sosyal medya kullanımına gece kısıtlaması
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        Türkiye'den tarihi başarı
        Türkiye'den tarihi başarı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        Beşiktaş'a bir Belçikalı daha!
        Beşiktaş'a bir Belçikalı daha!
        'Batman' tatilde
        'Batman' tatilde
        Plajda yeni furya: Fake kas
        Plajda yeni furya: Fake kas

        Benzer Haberler

        Niksar'da kamyonet devrildi: 3 yaralı
        Niksar'da kamyonet devrildi: 3 yaralı
        Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Tokat'ta dereye devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Tokat'ta dereye devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Dereye devrilen traktör sürücüsü hayatını kaybetti
        Dereye devrilen traktör sürücüsü hayatını kaybetti
        AK Parti Tokat Milletvekili Beyazıt: "Çocuklarımızın güvenliği ve dijital g...
        AK Parti Tokat Milletvekili Beyazıt: "Çocuklarımızın güvenliği ve dijital g...
        Tokat'ta dereye devrilen traktör sürücüsü öldü
        Tokat'ta dereye devrilen traktör sürücüsü öldü