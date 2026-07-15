Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. R.T. idaresindeki 05 ET 859 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Kalaycık yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki S.A. ve F.T. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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