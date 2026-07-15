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        Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 00:35 Güncelleme:
        Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        R.T. idaresindeki 05 ET 859 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Kalaycık yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki S.A. ve F.T. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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