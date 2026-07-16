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        Tokat'ta iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 00:41 Güncelleme:
        Tokat'ta iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        S.Ö. idaresindeki 60 HS 254 plakalı otomobil, Cezaevi Kavşağı'nda, S.C.G. yönetimindeki 76 ABF 828 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, araçlardaki E.Ö, H.Ö. ve Y.T.Ö. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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