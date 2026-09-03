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        Tokat'ta kaçak silah operasyonunda 14 zanlı yakalandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde kaçak silah operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2026 - 12:38 Güncelleme:
        Tokat'ta kaçak silah operasyonunda 14 zanlı yakalandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde kaçak silah operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığınca yasa dışı silahlanmanın ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmada, Niksar ilçesinde 19 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 4 sikke, 27 litre kaçak alkol, 6 ruhsatsız tabanca, 8 kurusıkı tabanca, 1 havalı tabanca, 14 ruhsatsız av tüfeği, 1294 tabanca mermisi, 21 tabanca şarjörü, 350 av tüfeği kartuşu, 3 kilogram barut, 3 fişek doldurma aparatı, 6 kama, 3 çakı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 14 şüpheli işlemler için jandarma komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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