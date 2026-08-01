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        Tokat'ta kadınların tarhana hazırlığı başladı

        Tokat'ta geleneksel kış hazırlıklarına başlayan kadınlar, imece usulüyle organik tarhana üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 16:07 Güncelleme:
        Tokat'ta kadınların tarhana hazırlığı başladı

        Tokat'ta geleneksel kış hazırlıklarına başlayan kadınlar, imece usulüyle organik tarhana üretiyor.

        Kent genelinde kış mevsimi öncesi bir araya gelen kadınlar, hazırladıkları tarhanaları yaklaşık bir hafta süreyle güneşte kurumaya bırakıyor.

        Yeşilırmak Kadın Kooperatifi Başkanı Asuman Özcan, AA muhabirine, ürettikleri tarhananın şifa kaynağı olduğunu ve yoğun talep gördüğünü söyledi.

        Tarhananın güneşte kurutulması ve içeriğindeki sarımsak sayesinde yüksek oranda C vitamini barındırdığını belirten Özcan, şunları kaydetti:

        "Tarhanamız soğuk algınlığına birebir iyi geliyor. Ürünlerimizi ulaştırdığımız herkesten çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Tarhanayı en çok İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlere gönderiyoruz. Tüketicilerin, 'anneannemizin tarhanası gibi' demesi bizleri çok mutlu ediyor. Tamamen organik ve doğal bulgur kullanıyoruz. Emek veren tüm arkadaşlarımızın ellerine sağlık. İl dışına şu ana kadar yaklaşık 300 kilogram tarhana gönderdik."

        Kooperatif üyesi kadınlardan Emine Şeker ise tarhana yapımının inceliklerini anlatarak, "İlk önce bütün ve yarım yarmayı haşlıyoruz. Yoğurtla karıştırarak ayran haline getirip yaklaşık 1,5 saat pişmeye bırakıyoruz. Piştikten sonra bir gün dinlendirip yoğuruyoruz. Ardından kalıplarla şekil vererek kurumaya bırakıyoruz. Küflenmesini önlemek amacıyla içinde hiç çiğlik kalmayacak şekilde, gevrek olana kadar bir hafta güneşte bekletiyoruz. Tarhana, kış aylarında her evde bulunması gereken temel bir yiyecektir." ifadelerini kullandı.















        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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