Tokat'ta pişirilen yaklaşık 280 bin bakla dolması vatandaşlara ikram edildi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen Uluslararası Erbaa Yaprak Festivali kapsamında dev kazanda yaklaşık 7 saatte pişirilen yaklaşık 280 bin bakla dolması, vatandaşlara ikram edildi.



Erbaa Belediyesi tarafından bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Erbaa Yaprak Festivali başladı.



Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazetecilere, kadınlarla şeflerin sabah erken saatlerden itibaren bakla dolmasının pişirileceği kazanın doldurulması için uğraştıklarını söyledi.



Bakla dolmasının bulunduğu kazanın konulduğu ocağın saat 12.00 civarında yakıldığını belirten Karagöl, "Yaklaşık 7 saattir baklalı dolmamızı pişiriyorlar. Tadına baktım, gerçekten harikaydı. Özellikle içine kuzu eti de koydukları için coğrafi işaretli ürünümüz yaprağımızın mayhoş tadı, damarsız yapısı, içi ile bir araya gelince çok harika bir lezzet olmuş." ifadelerini kullandı.



Festival hazırlıklarından önce kazanda 100 bin 60 adet bakla dolması pişirmeyi hedef olarak belirlediklerini dile getiren Karagöl, şöyle konuştu:





"Onun sebebi de yaklaşık 100 bin nüfusumuz ve 60 plaka kodumuz ile ilgiliydi. Şefimiz dedi ki, 'Bu sayı daha fazla olacak'. 280 bini geçtiğini söylüyorlar. Bu bir rekor denemesi de oldu. Sonraki festivallerde Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için çalışmayı Aydın şefimiz ile yürüteceğiz. Herkesi yaprağımızdan, Tokat kebabımızdan, karayaka kuzumuzdan ve diğer yöresel ürünlerimizden tatmaları için Erbaa'ya bekliyorum."



Daha sonra kapağı açılan dev kazandaki bakla dolmaları, vatandaşlara ikram edildi.



Çeşitli etkinliklerin düzenleneceği festival, 26 Temmuz'da sona erecek.













