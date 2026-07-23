Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokat'ta sağanak ve fırtına etkili oldu

        Tokat'ta sağanak ve fırtına etkili oldu

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 20:51 Güncelleme:
        Tokat'ta sağanak ve fırtına etkili oldu

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına nedeniyle D-100 kara yoluna ağaç devrildi.

        Yollarda su birikintilerinin de oluşması nedeniyle emniyet ekipleri, yolda trafiği kontrollü olarak sağladı.

        Erbaa Belediyesi ekipleri de yollarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Çok büyük bir saldırı düşünüyorum"
        "Çok büyük bir saldırı düşünüyorum"
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        "Hiçbir sanatçıya ödeme yapmadık"
        "Hiçbir sanatçıya ödeme yapmadık"
        İran'dan İngiltere'ye uyarı
        İran'dan İngiltere'ye uyarı
        Fatma Soydaş tutuklandı
        Fatma Soydaş tutuklandı
        Bugün Ne Oldu? 23 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 23 Temmuz 2026 haberleri
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        G.Saray'dan Bremer ve transfer kararı!
        G.Saray'dan Bremer ve transfer kararı!
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması!
        Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması!
        ChatGPT'ye sağlık tavsiyesi davası
        ChatGPT'ye sağlık tavsiyesi davası
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        Yeni partide son gelişmeler
        Yeni partide son gelişmeler
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği

        Benzer Haberler

        Tokat'ta fırtınada ağaçlar devrildi
        Tokat'ta fırtınada ağaçlar devrildi
        Tokatlı minik güreşçiler, Türkiye Şampiyonası'ndan 5 madalyayla döndü
        Tokatlı minik güreşçiler, Türkiye Şampiyonası'ndan 5 madalyayla döndü
        TOGÜ Rektörü Yılmaz: Tescilli Karayaka ırkını geleceğe taşıyoruz
        TOGÜ Rektörü Yılmaz: Tescilli Karayaka ırkını geleceğe taşıyoruz
        Ağaç tüneli görenleri mest ediyor Tokat'ta Pazar ile Zile ilçeleri arasında...
        Ağaç tüneli görenleri mest ediyor Tokat'ta Pazar ile Zile ilçeleri arasında...
        Yaprak Festivali'nde 100 bin 60 dolmanın pişeceği dev kazanı iş makinesiyle...
        Yaprak Festivali'nde 100 bin 60 dolmanın pişeceği dev kazanı iş makinesiyle...
        100 bin 60 dolmanın pişeceği dev kazanı iş makinesi taşıdı
        100 bin 60 dolmanın pişeceği dev kazanı iş makinesi taşıdı