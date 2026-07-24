Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Niksar'da ruhsatsız silah bulunduranların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, bu kapsamda 8 şüphelinin ikametleri ve iş yerlerinde yaptıkları aramada, 5 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 6 av tüfeği, 223 tabanca mermisi, 26 av tüfeği kartuşu ve 9 şarjör ele geçirdi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

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