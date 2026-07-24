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        Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 8 zanlı yakalandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 16:29 Güncelleme:
        Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 8 zanlı yakalandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Niksar'da ruhsatsız silah bulunduranların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, bu kapsamda 8 şüphelinin ikametleri ve iş yerlerinde yaptıkları aramada, 5 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 6 av tüfeği, 223 tabanca mermisi, 26 av tüfeği kartuşu ve 9 şarjör ele geçirdi.

        Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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