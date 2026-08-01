Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri TÜSİAD Başkanı Ozan Diren'in babası Orhan Ziya Diren son yolculuğuna uğurlandı

        TÜSİAD Başkanı Ozan Diren'in babası Orhan Ziya Diren son yolculuğuna uğurlandı

        Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren'in babası Orhan Ziya Diren'in cenazesi memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 18:03 Güncelleme:
        TÜSİAD Başkanı Ozan Diren'in babası Orhan Ziya Diren son yolculuğuna uğurlandı

        Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren'in babası Orhan Ziya Diren'in cenazesi memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

        Diren'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınıp tarihi Ali Paşa Camisi'ne getirildi ve musallaya konuldu.

        Cenaze, ikindi namazını takiben İl Müftüsü Esat Yapıcı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Erenler Mezarlığı'nda defnedildi.

        Cenaze namazına, Diren'in ailesi, Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir, Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'ye katıldılar
        AK Parti'ye katıldılar
        Dramatik ölüm
        Dramatik ölüm
        Markette çocuğu öldüresiye dövmüştü! O cani tutuklandı!
        Markette çocuğu öldüresiye dövmüştü! O cani tutuklandı!
        Arı kovaına sıcak su dökmüştü! Doğumgününde öldü
        Arı kovaına sıcak su dökmüştü! Doğumgününde öldü
        Irak'la petrol hattında yeni anlaşma
        Irak'la petrol hattında yeni anlaşma
        ABD Erbil’den çekilmeye başladı
        ABD Erbil’den çekilmeye başladı
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Tatilciler dikkat: Jet lag’e karşı beslenme rehberi!
        Tatilciler dikkat: Jet lag’e karşı beslenme rehberi!
        Kıbrıs Barış Harekâtı’nın bayrağı restore edilecek
        Kıbrıs Barış Harekâtı’nın bayrağı restore edilecek
        Bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
        Bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cüyle ilgili hükümetten mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cüyle ilgili hükümetten mesajlar
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık
        Samar Dadgar tatilde
        Samar Dadgar tatilde
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        Trabzonspor'dan Salah bombası!
        Trabzonspor'dan Salah bombası!
        TIR dorsesinden sıra dışı dönüşüm!
        TIR dorsesinden sıra dışı dönüşüm!
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!
        İstanbul Havalimanı'na yeni pist geliyor
        İstanbul Havalimanı'na yeni pist geliyor

        Benzer Haberler

        Tokat'ta kadınların tarhana hazırlığı başladı
        Tokat'ta kadınların tarhana hazırlığı başladı
        Tokatlı besici TKDK'den aldığı destekle kurduğu çiftlikte hayvan sayısını a...
        Tokatlı besici TKDK'den aldığı destekle kurduğu çiftlikte hayvan sayısını a...
        Tokat'ta içtiği bir bardak çay Fransız gezgini mest etti Fransa'dan Çin'e p...
        Tokat'ta içtiği bir bardak çay Fransız gezgini mest etti Fransa'dan Çin'e p...
        Şef Eren Kaşıkçı, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı
        Şef Eren Kaşıkçı, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı
        Eren Kaşıkçı memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı
        Eren Kaşıkçı memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı
        Başkan Yazıcıoğlu: "Üretken belediyecilikle Tokat'ı geleceğe taşıyoruz"
        Başkan Yazıcıoğlu: "Üretken belediyecilikle Tokat'ı geleceğe taşıyoruz"