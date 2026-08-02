Üç kuşak aynı lokantada mesai yapıyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde 68 yaşındaki Yusuf Balcıoğlu, dönercilik mesleğini iki oğlu ve torunuyla birlikte aynı lokantada sürdürerek üç kuşağı aynı tezgahın başında buluşturuyor.



Yusuf Balcıoğlu, AA muhabirine, mesleğe aynı lokantada bulaşıkçı olarak başladığını söyledi.



Zamanla kalfalık ve ustalık aşamalarını geçtiğini belirten Balcıoğlu, 58 yıldır dönercilik yaptığını, oğullarının ve torununun da aynı mesleği seçtiğini söyledi.



İki oğlu ve torunuyla birlikte lokantayı işletmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Balcıoğlu, şunları kaydetti:



"Çok güzel bir duygu. Allah razı olsun, ben memnunum. Bu işte önce sabır olacak. Merak edip öğreneceksin. Şükür Allah'a, gücümüz yettiği sürece çalışmaya devam edeceğiz. Çocuklarım ve torunum da memnun. Hayatlarını bu işle sürdürüyorlar. Bu işle doğduk, bu işle yoğrulduk, yine bu işle gideceğiz."



Babasıyla birlikte lokantayı işleten Erdal Balcıoğlu ise aynı iş yerinde üç kuşağın birlikte çalışmasının kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, "Evimizi bu işle geçindiriyoruz. Babam, kardeşim, oğlum ve ben aynı iş yerinde çalışıyoruz. Bu bizim için güzel bir duygu." dedi.



Yusuf Balcıoğlu'nun oğlu Fatih Balcıoğlu da 1993 yılından bu yana babasıyla birlikte çalıştığını anlatarak, "Babamın tecrübelerinden çok faydalandık. Mesleği ondan öğrendik. Disiplini ve iş anlayışı, kardeşim Erdal ile benim meslekte ilerlememizi sağladı." ifadelerini kullandı.



Ailenin üçüncü kuşağını temsil eden Mahmut Balcıoğlu ise dedesi, babası ve amcasıyla birlikte aynı lokantada çalışmayı sürdürdüklerini belirterek, "Üç kuşak olarak lokantamızı yaşatmaya devam ediyoruz." diye konuştu.







