Adalet Bakanı Gürlek, Trabzon'da AK Parti 25. Yıl Teşkilat Buluşması'nda konuştu:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Şu ana kadar 30 tane aydınlatılmamış cinayeti ortaya çıkarttık. Mutlaka bir cinayet varsa bu cinayetin faili vardır, bu konuda devlet bu faili bulmak zorundadır. Ucu nereye giderse gitsin bu konuda kararlıyız." dedi.

Bakan Gürlek, AK Parti İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen 25. Yıl Teşkilat Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Trabzon ziyaretinin çok verimli geçtiğini söyledi.

Gürlek, AK Parti'nin kurulduğu tarihte üniversite öğrencisi olduğunu dile getirerek, "25 yılda neler yapıldığını az önce çok değerli üstatlarımız, çok değerli büyüklerimiz anlattı. Bunları benim tek tek anlatmama gerek yok ama ben şunu anlatabilirim; 25 yılda adalet alanında neler yapıldığına ben bizzat şahidim. Üniversite öğrencisiyken AK Parti'nin kurulduğu günleri hatırlıyorum. Adalette AK Parti'nin neler yaptığını bizzat biliyoruz. Burada aramızda hukukçu meslektaşlarımız var. Adliyelerimiz köhne binalardaydı, hükümet binalarının alt katındaydı. Şu an Trabzon da dahil birçok yerde çok modern adliyemiz var." ifadelerini kullandı.

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Gürlek, Adalet Bakanlığı olarak yaptıkları çalışmalara değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hakim, savcı sayımız 7 bin civarındaydı. Şu an hakim, savcı sayımız 27 bin 500, 209 bin adalet personeli teşkilatımız var. Yani biz vatandaşlarımızın adalete çok rahat, çok kolay bir şekilde erişimi için AK Parti olarak, Adalet Bakanlığı olarak önemli adımlar attık. Bunları tek tek anlatmak istemiyorum. UYAP şu an güncel bir şekilde kullanılıyor. Özellikle vatandaşlarımız, avukatlarımız e-duruşma yoluyla adliyeye gitmeden online olarak duruşmalara katılabiliyorlar. Avukatlarımız cezaevlerine gitmeden, bu önemli bir uygulama, önemli bir yenilik. Cezaevine online bağlanarak e-görüşme yoluyla cezaevine gitmeden müvekkilleriyle, tutuklularla, hükümlülerle görüşebiliyorlar. Bunlar gerçekten kolay şeyler değil."

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- "Davanın bitmesi konusunda hedef süre koyduk"

Adalete erişim konusunda göreve geldiğinden itibaren yoğun bir çalışma yürüttüklerinin altını çizen Gürlek, "Özellikle adaletteki sorunları ben bildiğimi düşünüyorum çünkü uygulamadan geliyorum. Vatandaşlarımızın adaletten en büyük şikayeti yargılamanın gecikmesi. Bu konuda önemli adımlar attığımızı düşünüyorum. 12. Yargı Paketimiz TBMM'de kabul edildi. Özellikle vatandaşlarımızın yargı sürelerini davayı açar açmaz ne kadar sürede davanın bitmesi konusunda hedef süre koyduk. Yani vatandaşımız davayı açtığı an ne kadar sürede biteceğini bilmek zorunda. Hakim, savcılarımız da bu hedef süreye mutlaka riayet edecek. Kira tespit davası 9 ayda bitecek. Eğer 9 ayda bitmiyorsa o hakimle ilgili idari soruşturma başlayacak." diye konuştu.

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Gürlek, bu konuda çok hassas olduklarına işaret ederek, "Çünkü kesinlikle yargının gecikmesi konusunda hakim, savcı arkadaşlarım görevini yapacak, tembellik yapmayacak. Ben de hakim, savcılık yaptım. Elbette hakimlerimiz, savcılarımız fedakarca çalışıyor ama vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için çok önemli." dedi.

- "30 tane aydınlatılmamış cinayeti ortaya çıkarttık"

Önemli işler yaptıklarını, faili meçhul suçlar konusunda yeni bir büro kurduklarını vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 30 tane aydınlatılmamış cinayeti ortaya çıkarttık. Mutlaka bir cinayet varsa bu cinayetin faili vardır, bu konuda devlet bu faili bulmak zorundadır. Ucu nereye giderse gitsin bu konuda kararlıyız. Bu konuda da Muhsin Yazıcıoğlu biliyorsunuz rahmetli bu konuda yeni bir operasyon yapıldı yakın zamanda. Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti olmak üzere kamuoyunda bazı cinayetleri çözmeye kararlıyız. 25 yıllık iktidarlarımız döneminde ne yapıldığını siz benden çok iyi biliyorsunuz. Şu an dünyanın en iyi, en büyük on yedinci ekonomisiyiz. NATO'nun en büyük ikinci ordusuyuz. Savunma sanayi ihracatlarında dünyanın şu an beşinci savunma sanayi ihracatında söz sahibiyiz. Bunlar neden dolayı, bunlar güçlü liderden dolayı oluyor. İnşallah 25 yıl, daha nice 25 yıllar olacak."

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Programa katılan AK Parti Trabzon milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ve Yılmaz Büyükaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu da birer konuşma yaptı.