Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönen milli güreşçi Trabzon Havalimanı'nda karşılandı

        Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönen milli güreşçi Trabzon Havalimanı'nda karşılandı

        Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda şampiyon olan milli sporcu Elif Şevval Kurt, Trabzon Havalimanı'nda karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 21:55 Güncelleme:
        Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönen milli güreşçi Trabzon Havalimanı'nda karşılandı

        Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda şampiyon olan milli sporcu Elif Şevval Kurt, Trabzon Havalimanı'nda karşılandı.

        Şampiyonada Polonyalı Aurelia Magdalena Godzinska'yı, Rus rakibi Evangelia Berezhnova'yı ve Fransız Lise Nicole Lilia Landouzy'yı yenen milli sporcu, adını finale yazdırdı.

        Final müsabakasında da Ukraynalı Oleksandra Rybak ile karşılaşan Kurt, kıyasıya mücadele ettiği rakibini 3-2 mağlup etti. Kurt, müsabakada altın madalya alarak, Avrupa şampiyonu oldu.

        Havalimanında çiçeklerle karşılanan Kurt, AA muhabirine, zorlu bir süreçten geçtiğini ve başarıyla ülkeye dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Duygusal anlar yaşayan Kurt, kendisine destek veren ve dualarını esirgemeyen Trabzon halkına teşekkür etti.

        Antrenörü Sedat Altıntaş, Kurt'un kadınlar 68 kiloda Avrupa Şampiyonu olarak büyük bir başarı elde ettiğini ifade etti.

        Altıntaş, uzun ve yorucu sürecin ardından Kurt'un aldığı başarıdan dolayı yaşadıkları mutluluğu dile getirerek, sporcusunu tebrik etti.

        Törene, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Özgür Kara, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ile sporcular katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran Devrim Muhafızları: Hürmüz kapatıldı
        İran Devrim Muhafızları: Hürmüz kapatıldı
        İngiltere, uzatmalarda yarı finale yükseldi!
        İngiltere, uzatmalarda yarı finale yükseldi!
        Çipras'tan F-35 değerlendirmesi
        Çipras'tan F-35 değerlendirmesi
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Güner de gözaltına alındı
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Güner de gözaltına alındı
        F.Bahçe, hazırlık maçında farklı kazandı!
        F.Bahçe, hazırlık maçında farklı kazandı!
        Bakan Çiftçi açıkladı... Bir uzman çavuş çatışmada şehit oldu!
        Bakan Çiftçi açıkladı... Bir uzman çavuş çatışmada şehit oldu!
        Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu değerlendirmesi
        Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu değerlendirmesi
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi!
        Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi!
        İstanbul'da hayranlarıyla buluştu
        İstanbul'da hayranlarıyla buluştu
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        Wimbledon'da şampiyon Linda Noskova!
        Wimbledon'da şampiyon Linda Noskova!
        "İntihar" diyen koca, ipli vahşeti itiraf etti
        "İntihar" diyen koca, ipli vahşeti itiraf etti
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizde aşk dolu anlar
        Denizde aşk dolu anlar
        Amasya'da düğün yaptılar
        Amasya'da düğün yaptılar
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        El ele denize girdiler
        El ele denize girdiler

        Benzer Haberler

        Trabzon'da 4. Uluslararası Horon ve Müzik Festivali gösteri ve konserlerle...
        Trabzon'da 4. Uluslararası Horon ve Müzik Festivali gösteri ve konserlerle...
        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti
        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti
        Trabzonspor'da tempo çift kale maçla yükseldi
        Trabzonspor'da tempo çift kale maçla yükseldi
        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
        Trabzonspor, Onuachu dışında tam kadroya yaklaştı Andre Onana kampa katıldı...
        Trabzonspor, Onuachu dışında tam kadroya yaklaştı Andre Onana kampa katıldı...
        Trabzon'da lise öğrencileri robot turnuvasında mücadele etti
        Trabzon'da lise öğrencileri robot turnuvasında mücadele etti