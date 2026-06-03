Çaykara'da resim sergisi açıldı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Şehit Mehmet Aygün İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerince yapılan resimlerden oluşan sergi açıldı. Görsel sanatlar öğretmeni Sevim Paslı idaresinde hazırlanan serginin açılışını, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Numan Tuncer, Çaykara Halk Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Gönan, Okul Müdürü İdris Hacımahmutoğlu ile öğretmen ve öğrenciler yaptı. Halk oyunları ekiplerinin gösterilerinin ardından açılışa katılanlar sergideki resimleri inceledi.

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