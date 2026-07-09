Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten'den KTÜ'ye ziyaret

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten'den KTÜ'ye ziyaret

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni (KTÜ) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 14:38 Güncelleme:
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten'den KTÜ'ye ziyaret

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni (KTÜ) ziyaret etti.


        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Ökten ile Rektör Vekili Prof. Dr. Ömer Ursavaş ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Er, bir araya geldi.


        Ziyarette, bakanlıkça yürütülen Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim Burs Programı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.


        Ökten, Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkı sağlayacak araştırmacıların yetiştirilmesinde programın stratejik bir rol üstlendiğini kaydetti.


        Ursavaş ise KTÜ'nün uluslararası akademik işbirliklerini ve araştırma kapasitesini sürekli geliştirdiğini vurgulayarak, yurt dışında eğitim alan akademisyenlerin edindikleri bilgi ve deneyimlerin yükseköğretim sistemine önemli katkı sağladığını belirtti.


        Ökten, daha sonra Rektörlük Senato Salonu'nda burs programından yararlanan öğretim elemanlarıyla toplantı yaptı.


        Ziyarette, Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun da yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB'den CAATSA mesajı
        MSB'den CAATSA mesajı
        CAATSA yaptırımları nedir? Süreç nasıl ilerleyecek?
        CAATSA yaptırımları nedir? Süreç nasıl ilerleyecek?
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Dinlenme tesisinde feryatlar yükseldi!
        Dinlenme tesisinde feryatlar yükseldi!
        Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürmüştü... İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürmüştü... İlk ifadesi ortaya çıktı!
        TÜİK açıkladı! Türkiye, dünyadan daha uzun yaşıyor
        TÜİK açıkladı! Türkiye, dünyadan daha uzun yaşıyor
        Yanık Denizli yoğurdunun sırrı!
        Yanık Denizli yoğurdunun sırrı!
        Araç sahipleri dikkat! Muayene için kritik tarih
        Araç sahipleri dikkat! Muayene için kritik tarih
        "Abla-kardeş" gibiydiler... Metruk binada kabloyla boğdu! Ölüme böyle götürdü
        "Abla-kardeş" gibiydiler... Metruk binada kabloyla boğdu! Ölüme böyle götürdü
        Guirassy'den F.Bahçe'ye kötü haber!
        Guirassy'den F.Bahçe'ye kötü haber!
        Süreçte gözler çerçeve yasada: Teklif Meclis’e geliyor
        Süreçte gözler çerçeve yasada: Teklif Meclis’e geliyor
        "Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!"
        "Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!"
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Kupa finali öncesi enerji topladı
        Kupa finali öncesi enerji topladı

        Benzer Haberler

        Trabzon'da 23 yılda 161 taşkın kontrol tesisi hizmete alındı
        Trabzon'da 23 yılda 161 taşkın kontrol tesisi hizmete alındı
        Trabzon'da çektiği 70 fotoğrafını, doğduğu hastaneye bağışladı
        Trabzon'da çektiği 70 fotoğrafını, doğduğu hastaneye bağışladı
        Osmanlı'dan NATO sofrasına uzanan asırlık lezzet Osmanlı salnamelerinde övg...
        Osmanlı'dan NATO sofrasına uzanan asırlık lezzet Osmanlı salnamelerinde övg...
        Tarlaların sessiz bekçileri korkuluklar 'Sanat Sokağı'nda
        Tarlaların sessiz bekçileri korkuluklar 'Sanat Sokağı'nda
        Trabzon'da suni tohumlama çalışmaları sürüyor
        Trabzon'da suni tohumlama çalışmaları sürüyor
        Trabzonspor'da Aral Şimşir ilk antrenmanına çıktı
        Trabzonspor'da Aral Şimşir ilk antrenmanına çıktı