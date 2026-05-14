Trabzon'da düzenlenen Futbol Yıldızlar Türkiye Birinciliği Yarışmalarına katılmak üzere kente gelen Şanlıurfalı öğrenciler, Uzungöl'ü ziyaret etti.





Şanlıurfa Karaköprü Şehit Mustafa Direkli Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali ve Şehit Mehmet Aygün İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İdris Hacımahmutoğlu eşliğinde Çaykara ilçesine bağlı turizm merkezi Uzungöl'ü gezdi.





Göl çevresinde yürüyüş yapan öğrenciler, seyir terasından manzarayı izledi.





Öğrencilere eşlik eden Rehber Öğretmeni Doğukan Sun, Trabzon'da çok güzel karşılandıklarını belirterek, 8 takımın katıldığı yarışlarda finale kalmayı hedeflediklerini söyledi.



