Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon Valisi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten Kore gazisi için taziye mesajı

        Trabzon Valisi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten Kore gazisi için taziye mesajı

        Trabzon Valisi Tahir Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Türkiye'nin en yaşlı gazilerinden Kore gazisi Pirağa Uzun için taziye mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 00:23 Güncelleme:
        Trabzon Valisi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten Kore gazisi için taziye mesajı

        Trabzon Valisi Tahir Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Türkiye'nin en yaşlı gazilerinden Kore gazisi Pirağa Uzun için taziye mesajı yayımladı.

        Vali Şahin, yayımladığı mesajda, Uzun'un vefatından üzüntü duyduğunu belirterek, "Merhum gazimize yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

        Başkan Genç de Uzun'un ömrünü onurla taşıdığı gazilik nişanıyla taçlandırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Kahraman gazimizi daima saygı, minnet ve rahmetle hatırlayacağız. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

        REKLAM

        Trabzonspor Kulübü'nden yayımlanan mesajda da şu ifadelere yer verildi:

        "​​​​​​​Türkiye'nin en yaşlı gazilerinden biri olan Kore gazimiz Pirağa Uzun'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. ​​​​​​​İki yıl önce Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın daveti üzerine evimiz Papara Park'ta ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğumuz Pirağa Uzun, taşıdığı gazilik onuruyla milletimizin hafızasında daima özel bir yere sahip olacaktır. Kore gazimiz Pirağa Uzun'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Şehit Binbaşı Kulaksız'ın faili yakalandı
        Şehit Binbaşı Kulaksız'ın faili yakalandı
        Bahçeli'den KKTC mesajı: Milli davamızın vazgeçilmezi
        Bahçeli'den KKTC mesajı: Milli davamızın vazgeçilmezi
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Anne ve baba öldü, çocuklar yaralandı
        Anne ve baba öldü, çocuklar yaralandı
        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"
        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama
        İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        "Savunma planlarını artıracağız"
        "Savunma planlarını artıracağız"
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler

        Benzer Haberler

        Trabzon'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Trabzon'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Futbol: 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. tur
        Futbol: 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. tur
        Trabzon'un Araklı ilçesinde yangın
        Trabzon'un Araklı ilçesinde yangın
        Trabzon'da bir kişi silahla vurularak yaralandı
        Trabzon'da bir kişi silahla vurularak yaralandı
        Akçaabat'ta kadınlar hem spor yapıyor hem de ihtiyaç sahiplerine destek olu...
        Akçaabat'ta kadınlar hem spor yapıyor hem de ihtiyaç sahiplerine destek olu...
        Spordan dayanışmaya Önce spor yaptılar sonra ihtiyaç sahipleri için örgü ör...
        Spordan dayanışmaya Önce spor yaptılar sonra ihtiyaç sahipleri için örgü ör...