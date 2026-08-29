Trabzon'da 15 hafız için icazet töreni düzenlendi

Uğurlu Mahallesi Merkez Camisi'ndeki merasime, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Of Kaymakamı Eşref Akça, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Trabzon Müftüsü İsmail Çiçek, Of Müftüsü Yakup Belen, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

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