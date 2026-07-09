Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da 23 yılda 161 taşkın kontrol tesisi hizmete alındı

        Trabzon'da 23 yılda 161 taşkın kontrol tesisi hizmete alındı

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 23 yılda Trabzon'da 161 taşkın kontrol tesisinin hizmete alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 12:21 Güncelleme:
        Trabzon'da 23 yılda 161 taşkın kontrol tesisi hizmete alındı

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 23 yılda Trabzon'da 161 taşkın kontrol tesisinin hizmete alındığını bildirdi.


        Balta, yaptığı yazılı açıklamada, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalıştıklarını belirtti.

        Sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıktıklarını vurgulayan Balta, Doğu Karadeniz'in zorlu coğrafyasında taşkınlarla mücadele için önemli yatırımlara imza attıklarını aktardı.

        Trabzon'da son 23 yılda 161 taşkın kontrol tesisinin hizmete alındığını ifade eden Balta, yatırımlarla şehrin hem suyunu hem de toprağını güvence altına aldıklarını kaydetti.

        Balta, Trabzon'un taşkınlar konusunda riskli bir şehir olduğuna işaret ederek, "Bu riski yönetmek ve taşkınların zararlarını en aza indirmek amacıyla taşkın kontrol yapıları inşa etmekteyiz. Şu anda yatırım programında 70 taşkın kontrol inşaatı işimiz bulunmaktadır. Bu işlerimizin 26'sı inşaat, 44'ü ise ihale aşamasındadır." değerlendirmesinde bulundu.

        Çalışmaların tamamlanmasıyla Doğu Karadeniz'in hırçın derelerini dizginleyeceklerinin altını çizen Balta, "Yatırım programımızda yer alan işlerimizi tamamlayıp işletmeye aldığımızda Trabzon'da 17 ilçe, 63 mahalle ve 50 dekar arazide taşkın risklerini azaltmış olacağız. Böylelikle halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

        Balta, taşkın kontrol yatırımlarının sadece mevcut riskleri azaltmakla kalmadığını, aynı zamanda iklim değişikliğinin etkileriyle artış gösteren ani ve şiddetli yağışlara karşı da önemli bir koruma sağladığına dikkati çekti.

        Trabzon'un dağlık ve engebeli yapısı nedeniyle taşkınların kısa sürede büyük zararlara yol açabildiğini, bu nedenle dere ıslahları, tersip bentleri, taşkın koruma duvarları ve yenilikçi taşkın kontrol yapılarının büyük önem taşıdığını belirten Balta, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, tarım arazilerimizi taşkınların olumsuz etkilerinden muhafaza etmek ve yerleşim alanlarımızı daha güvenli hale getirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Trabzon'un her köşesinde sürdürülebilir ve kalıcı çözümler üretmeyi sürdüreceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Trump: İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor
        Trump: İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        "Abla-kardeş" gibiydiler... Metruk binada kabloyla boğdu! Ölüme böyle götürdü
        "Abla-kardeş" gibiydiler... Metruk binada kabloyla boğdu! Ölüme böyle götürdü
        Araç sahipleri dikkat! Muayene için kritik tarih
        Araç sahipleri dikkat! Muayene için kritik tarih
        Guirassy'den F.Bahçe'ye kötü haber!
        Guirassy'den F.Bahçe'ye kötü haber!
        Süreçte gözler çerçeve yasada: Teklif Meclis’e geliyor
        Süreçte gözler çerçeve yasada: Teklif Meclis’e geliyor
        Aracında silahlı saldırıya uğradı, kaçmaya çalışırken kazada öldü
        Aracında silahlı saldırıya uğradı, kaçmaya çalışırken kazada öldü
        "Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!"
        "Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!"
        Eşini öldürüp parçalamıştı! Mahkemede konuştu: "40-50 yılın zulmü vardı"
        Eşini öldürüp parçalamıştı! Mahkemede konuştu: "40-50 yılın zulmü vardı"
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        Yaya geçidinde genç kıza "2.63 promille" çarpıp öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Yaya geçidinde genç kıza "2.63 promille" çarpıp öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Çocukların önünde kan dondurmuştu... Sıcak gelişme!
        Çocukların önünde kan dondurmuştu... Sıcak gelişme!
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        "Marmara'da deniz suyu sıcaklığı 50 yılda 2,5 derece arttı"
        "Marmara'da deniz suyu sıcaklığı 50 yılda 2,5 derece arttı"
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Kupa finali öncesi enerji topladı
        Kupa finali öncesi enerji topladı
        Hadise, JLO ile buluştu
        Hadise, JLO ile buluştu

        Benzer Haberler

        Trabzon'da çektiği 70 fotoğrafını, doğduğu hastaneye bağışladı
        Trabzon'da çektiği 70 fotoğrafını, doğduğu hastaneye bağışladı
        Osmanlı'dan NATO sofrasına uzanan asırlık lezzet Osmanlı salnamelerinde övg...
        Osmanlı'dan NATO sofrasına uzanan asırlık lezzet Osmanlı salnamelerinde övg...
        Tarlaların sessiz bekçileri korkuluklar 'Sanat Sokağı'nda
        Tarlaların sessiz bekçileri korkuluklar 'Sanat Sokağı'nda
        Trabzon'da suni tohumlama çalışmaları sürüyor
        Trabzon'da suni tohumlama çalışmaları sürüyor
        Trabzonspor'da Aral Şimşir ilk antrenmanına çıktı
        Trabzonspor'da Aral Şimşir ilk antrenmanına çıktı
        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü
        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü