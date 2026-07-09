Trabzon'da 23 yılda 161 taşkın kontrol tesisi hizmete alındı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 23 yılda Trabzon'da 161 taşkın kontrol tesisinin hizmete alındığını bildirdi.





Balta, yaptığı yazılı açıklamada, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalıştıklarını belirtti.



Sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıktıklarını vurgulayan Balta, Doğu Karadeniz'in zorlu coğrafyasında taşkınlarla mücadele için önemli yatırımlara imza attıklarını aktardı.



Trabzon'da son 23 yılda 161 taşkın kontrol tesisinin hizmete alındığını ifade eden Balta, yatırımlarla şehrin hem suyunu hem de toprağını güvence altına aldıklarını kaydetti.



Balta, Trabzon'un taşkınlar konusunda riskli bir şehir olduğuna işaret ederek, "Bu riski yönetmek ve taşkınların zararlarını en aza indirmek amacıyla taşkın kontrol yapıları inşa etmekteyiz. Şu anda yatırım programında 70 taşkın kontrol inşaatı işimiz bulunmaktadır. Bu işlerimizin 26'sı inşaat, 44'ü ise ihale aşamasındadır." değerlendirmesinde bulundu.



Çalışmaların tamamlanmasıyla Doğu Karadeniz'in hırçın derelerini dizginleyeceklerinin altını çizen Balta, "Yatırım programımızda yer alan işlerimizi tamamlayıp işletmeye aldığımızda Trabzon'da 17 ilçe, 63 mahalle ve 50 dekar arazide taşkın risklerini azaltmış olacağız. Böylelikle halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.



Balta, taşkın kontrol yatırımlarının sadece mevcut riskleri azaltmakla kalmadığını, aynı zamanda iklim değişikliğinin etkileriyle artış gösteren ani ve şiddetli yağışlara karşı da önemli bir koruma sağladığına dikkati çekti.



Trabzon'un dağlık ve engebeli yapısı nedeniyle taşkınların kısa sürede büyük zararlara yol açabildiğini, bu nedenle dere ıslahları, tersip bentleri, taşkın koruma duvarları ve yenilikçi taşkın kontrol yapılarının büyük önem taşıdığını belirten Balta, şunları kaydetti:



"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, tarım arazilerimizi taşkınların olumsuz etkilerinden muhafaza etmek ve yerleşim alanlarımızı daha güvenli hale getirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Trabzon'un her köşesinde sürdürülebilir ve kalıcı çözümler üretmeyi sürdüreceğiz."

