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        Trabzon'da çocuklar "Resim Çalıştayı"nda hayal dünyalarını tuvale yansıttı

        Trabzon'da "13. Uluslararası Akçaabat Resim Çalıştayı" kapsamında düzenlenen atölyede 55 çocuk, akrilik boyalarla özgün çalışmalar ortaya koydu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 17:33 Güncelleme:
        Trabzon'da çocuklar "Resim Çalıştayı"nda hayal dünyalarını tuvale yansıttı

        Trabzon'da "13. Uluslararası Akçaabat Resim Çalıştayı" kapsamında düzenlenen atölyede 55 çocuk, akrilik boyalarla özgün çalışmalar ortaya koydu.

        Hamam Çimeni Çarşısı'ndaki Akçaabat Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen Çocuk Resim Atölyesi'ne, 5-10 yaş arasındaki çocuklar ebeveynleriyle katıldı.

        Vietnamlı ressam Nguyen Mai Huong'un hazırladığı atölyede çocuklar, akrilik boyalarla serbest çalışmalar yaptı.

        Çocukların resim yaparak keyifli vakit geçirdiği etkinlikte, farklı renk ve şekillerle kendi dünyalarını ifade etmelerine imkan sağlandı.

        - Türkiye'nin yanı sıra 5 ülkeden sanatçılar ağırlanacak

        Akçaabat Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Turhan Bektaşoğlu, gazetecilere, çalıştay kapsamında Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Vietnam, Mısır ve Filipinler'den sanatçıları da ağırlayacaklarını söyledi.

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        Yurt dışından gelen sanatçılarla Trabzonlu sanatçıları bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirten Bektaşoğlu, çalıştay kapsamında çocuklara yönelik iki atölye çalışması hazırladıklarını ifade etti.

        Bektaşoğlu, çocukları profesyonel ressamlarla buluşturduklarını da sözlerine ekledi.

        Çalıştay, 31 Ağustos'a kadar çeşitli etkinliklerle sürdürülecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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