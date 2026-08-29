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        Trabzon'da drift yapan iki sürücüye 281 bin lira ceza

        Trabzon'un Sürmene ilçesinde drift yapan 2 sürücüye 281 bin lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 22:53 Güncelleme:
        Trabzon'da drift yapan iki sürücüye 281 bin lira ceza

        Trabzon'un Sürmene ilçesinde drift yapan 2 sürücüye 281 bin lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçedeki kavşakta çevredekilerin can güvenliğini tehlikeye düşürerek drift yapan iki aracın tespit edildiği belirtildi.

        Ekiplerce ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulan sürücülere toplam 281 bin lira idari para cezası verildi ve araçları trafikten menedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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