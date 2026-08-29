Trabzon'da drift yapan iki sürücüye 281 bin lira ceza

Ekiplerce ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulan sürücülere toplam 281 bin lira idari para cezası verildi ve araçları trafikten menedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçedeki kavşakta çevredekilerin can güvenliğini tehlikeye düşürerek drift yapan iki aracın tespit edildiği belirtildi.

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