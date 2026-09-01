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        Trabzon'da hayatını kaybeden kadının organları 3 kişiye umut oldu

        Trabzon'da beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren 51 yaşındaki E.M'nin organları, 3 hastanın tedavisinde kullanılmak üzere bağışlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 13:26 Güncelleme:
        Trabzon'da hayatını kaybeden kadının organları 3 kişiye umut oldu

        Trabzon'da beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren 51 yaşındaki E.M'nin organları, 3 hastanın tedavisinde kullanılmak üzere bağışlandı.

        Baş ağrısı şikayetiyle Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi acil servisine başvuran E.M'nin tetkiklerinde beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

        Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alınan E.M, doktorların müdahalelerine rağmen 4 gün sonra hayatını kaybetti.

        E.M'nin ailesinin organ bağışına onay vermesinin ardından iki böbreği Trabzon'da, karaciğeri ise İstanbul'da nakil bekleyen hastaya gönderildi.

        - "Bir ailenin kararı üç insana yeni bir hayat imkanı sundu"

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        KTÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hülya Ulusoy, AA muhabirine, yakınlarını kaybetmenin acısını yaşayan ailenin organ bağışı kararının önemli olduğunu söyledi.

        Organ bağışının nakil bekleyen hastalar için hayati önem taşıdığını belirten Ulusoy, "Tek bir ailenin kararı yıllardır makineye bağlı olan veya her an ölümün sınırında olan üç insana yeni bir hayat imkanı sundu." dedi.

        Ulusoy, KTÜ Farabi Hastanesinde 2026'nın ilk 8 ayında 25 hastaya beyin ölümü tanısı konulduğunu, bunlardan 6'sının ailesinin organ bağışına onay verdiğini ifade etti.

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        - "Ölüm hiçbirimizin elinde değil ama ölümün ardından geriye ne bırakacağımız elimizde"

        Geçen yılın tamamında da 6 donör bulunduğunu dile getiren Ulusoy, bu yılın 8 ayında aynı sayıya ulaşılmasının organ bağışı konusunda kurum bazında artışa işaret ettiğini aktardı.

        Ulusoy, Samsun Bölge Koordinatörlüğüne bağlı 8 ilde bu yıl 130 kişinin yaşamını yitirdiğini ve bunlardan 29'unun organlarının bağışlandığına işaret ederek, yaklaşık her 5 aileden birinin bağışa onay verdiğini belirtti.

        Kişilerin hayattayken organ bağışı konusundaki iradelerini aileleriyle paylaşmasının, ölüm sonrasında karar verme sürecini kolaylaştırdığını vurgulayan Ulusoy, şunları kaydetti:

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        "Ölüm hiçbirimizin elinde değil ama ölümün ardından geriye ne bırakacağımız bizim elimizde. Bu aile geriye üç tane yeni yaşam imkanı bıraktı. O nedenle herkesi kararını vermeye bu konuyu düşünmeye bu kararı olumlu olursa da bunu ailelerine vaktinde yaşarken beyan etmeye davet etmek istiyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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