Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu anısına gerçekleştirilen münazaranın finali yapıldı

        Trabzon'da Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu anısına gerçekleştirilen münazaranın finali yapıldı

        Trabzon'da, 28 yaşında "dünyanın en genç profesörü" ünvanını alan, ömrünü bilime adayan ve "Türk Einstein" olarak bilinen kimya mühendisi Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu anısına düzenlenen "Parlamenter Stili Liseler Arası Münazara Yarışması"nın finali yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 14:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu anısına gerçekleştirilen münazaranın finali yapıldı

        Trabzon’da, 28 yaşında “dünyanın en genç profesörü” ünvanını alan, ömrünü bilime adayan ve “Türk Einstein” olarak bilinen kimya mühendisi Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu anısına düzenlenen “Parlamenter Stili Liseler Arası Münazara Yarışması”nın finali yapıldı.

        Vali Yardımcısı Ercan Öter, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda, Prof. Dr. Sinanoğlu'nu anlamak için önce onun kim olduğunu iyi bilmek gerektiğini söyledi.

        Öter, Sinanoğlu'nun bilim ve düşünce dünyasına önemli katkıları olan büyük bir bilim insanı olduğunu belirterek, "Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, ülkemiz için çok önemli biri. Onu anlamak ve bilmek adına bu program ayrı bir önem arz ediyor. Özellikle lise seviyesindeki öğrencilerin bu tür bilim insanlarını tanıması çok önemli." dedi.

        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ise münazaraya 10 ilçeden 73 takımın katılmasının gelecek adına umut kaynağı olduğunu aktararak, Sinanoğlu'nun bilim dünyasında çok derin izler bırakan kıymetli bir Türk bilim insanı olduğunu ifade etti.

        Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneği (ANADER) Başkanı Asım Aykan da bu yıl 6'ncısı düzenlenen yarışmaya, dünyada iz bırakan bilim insanı Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu'nun isminin verildiğini kaydetti. Aykan, yarışmayı, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak, analitik düşünme, ekip ruhu ve kendilerini ifade etmelerini sağlamak amacıyla organize ettiklerini kaydetti.

        Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca ile İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun'un da konuşma yaptığı programda, KTÜ Türk Dili ve Edebiyatı Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mevhibe Coşar da "Bilim ve Kültür Yolunda Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

        Yarışmanın finalinde, Akçaabat Fen Lisesi, Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Trabzon Merkez Fen Lisesi takımları mücadele etti.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ANADER işbirliğiyle organize edilen münazarada, Akçaabat Fen Lisesi birinci, Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ikinci, Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü, Trabzon Merkez Fen Lisesi ise dördüncü oldu.

        Protokol üyeleri, dereceye giren takımlara ödüllerini verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Arakçi'den BAE'ye sert tepki
        Arakçi'den BAE'ye sert tepki
        "Avrupa'nın geleceğini zorlu"
        "Avrupa'nın geleceğini zorlu"
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Korkunç görüntü! Akaryakıt tankındaki patlamada 20 metreden düştü!
        Korkunç görüntü! Akaryakıt tankındaki patlamada 20 metreden düştü!
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Büyük Londra Sisi
        Büyük Londra Sisi
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Selma 2 çocuk annesiydi... 58 bıçak darbesi 'Canavarca his oluşturmaz'
        Selma 2 çocuk annesiydi... 58 bıçak darbesi 'Canavarca his oluşturmaz'
        Lemina'ya yeni sözleşme!
        Lemina'ya yeni sözleşme!

        Benzer Haberler

        Trabzon'da öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı sergi açıldı
        Trabzon'da öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı sergi açıldı
        Trabzon'da çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Trabzon'da çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Ruh ve sinir hastalarına masal ile tedavi Hikaye anlatıcısı Merve Genel: "M...
        Ruh ve sinir hastalarına masal ile tedavi Hikaye anlatıcısı Merve Genel: "M...
        Trabzonspor üst üste üçüncü kez kupada finalde
        Trabzonspor üst üste üçüncü kez kupada finalde
        Ernest Muçi, Trabzonspor'a katkı vermeye devam ediyor
        Ernest Muçi, Trabzonspor'a katkı vermeye devam ediyor
        Genç judocu bir ayda 3 Avrupa kupasında birinci oldu
        Genç judocu bir ayda 3 Avrupa kupasında birinci oldu