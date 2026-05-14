Trabzon'da "Uluslararası Bi Marka Türkiye: Karadeniz Kongresi" başladı

Trabzon Üniversitesi ve Bi Marka Derneğince düzenlenen "Uluslararası Bi Marka Türkiye: Karadeniz Kongresi" başladı.



Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Trabzon'un önemli bir marka olduğunu söyledi.



Markalaşma sürecinde yaşanan aksaklıklar olabildiğini belirten Prof. Dr. Aşıkkutlu, "Araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonunda bir ürün ortaya çıkabilir ama o ürünün patentinin alınması, o patentin üretime dönüşmesi, üretim süreçlerinde markalaşması, markanın itibar kazanması, itibarın ekonomiye yansıması ayrı konulardır. Bizdeki en büyük eksiklik bu süreçte yaşanmaktadır." dedi.



Aşıkkutlu, ülke genelinde markalaşma konusunda biraz zayıf kalındığını dile getirerek, "Aslında bir marka oluşumu sürecinde verilen çabalar, yapılan çalışmalar önemli derecede gerçekleşse de bunun son vuruşu diyebileceğimiz markaya, ticarete, ekonomiye kazandırılması noktasında maalesef zorluk çekiyoruz. Ürün markalaşmıyorsa yaptığımız çalışma başkalarının işine yarayacaktır." ifadelerini kullandı.



İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Aslan ise dünyanın en değerli 500 markası listesinde Amerika'nın 192, Çin'in ise 68 markası bulunduğunu belirtti.



Türkiye'nin bu konuda çok daha iyi yerlere gelebileceğini aktaran Aslan, "Önce dünyanın en değerli 500 markası arasında, ardından 100 marka arasında ülkemizin yer almasını hedefliyoruz. Bu kongrede ülkemizin muasır medeniyetler arasına çıkmasına katkı sağlamış olacağız. Dünyanın en büyük markaları ülkemizde üretim yaptırıyor. Bu durum kaliteli üretim yapabildiğimizin en önemli göstergesidir. Bizim fiziksel üretim sorunumuz yok, soyut üretim sorunumuz var. Biz daha iyisini yapabiliriz." diye konuştu.



Kongre, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferruh Uztuğ ile marka ve endüstri mühendisi Ömürden Sezgin'in yaptığı konuşmalarla devam etti.



Programa, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.





Kongre, 16 Mayıs'ta sona erecek.

