Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da "Uluslararası Bi Marka Türkiye: Karadeniz Kongresi" başladı

        Trabzon'da "Uluslararası Bi Marka Türkiye: Karadeniz Kongresi" başladı

        Trabzon Üniversitesi ve Bi Marka Derneğince düzenlenen "Uluslararası Bi Marka Türkiye: Karadeniz Kongresi" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 15:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da "Uluslararası Bi Marka Türkiye: Karadeniz Kongresi" başladı

        Trabzon Üniversitesi ve Bi Marka Derneğince düzenlenen "Uluslararası Bi Marka Türkiye: Karadeniz Kongresi" başladı.

        Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Trabzon'un önemli bir marka olduğunu söyledi.

        Markalaşma sürecinde yaşanan aksaklıklar olabildiğini belirten Prof. Dr. Aşıkkutlu, "Araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonunda bir ürün ortaya çıkabilir ama o ürünün patentinin alınması, o patentin üretime dönüşmesi, üretim süreçlerinde markalaşması, markanın itibar kazanması, itibarın ekonomiye yansıması ayrı konulardır. Bizdeki en büyük eksiklik bu süreçte yaşanmaktadır." dedi.

        Aşıkkutlu, ülke genelinde markalaşma konusunda biraz zayıf kalındığını dile getirerek, "Aslında bir marka oluşumu sürecinde verilen çabalar, yapılan çalışmalar önemli derecede gerçekleşse de bunun son vuruşu diyebileceğimiz markaya, ticarete, ekonomiye kazandırılması noktasında maalesef zorluk çekiyoruz. Ürün markalaşmıyorsa yaptığımız çalışma başkalarının işine yarayacaktır." ifadelerini kullandı.

        İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Aslan ise dünyanın en değerli 500 markası listesinde Amerika'nın 192, Çin'in ise 68 markası bulunduğunu belirtti.

        Türkiye'nin bu konuda çok daha iyi yerlere gelebileceğini aktaran Aslan, "Önce dünyanın en değerli 500 markası arasında, ardından 100 marka arasında ülkemizin yer almasını hedefliyoruz. Bu kongrede ülkemizin muasır medeniyetler arasına çıkmasına katkı sağlamış olacağız. Dünyanın en büyük markaları ülkemizde üretim yaptırıyor. Bu durum kaliteli üretim yapabildiğimizin en önemli göstergesidir. Bizim fiziksel üretim sorunumuz yok, soyut üretim sorunumuz var. Biz daha iyisini yapabiliriz." diye konuştu.

        Kongre, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferruh Uztuğ ile marka ve endüstri mühendisi Ömürden Sezgin'in yaptığı konuşmalarla devam etti.

        Programa, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.


        Kongre, 16 Mayıs'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İthal altını ocaklarda erittiler
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        "Avrupa'nın geleceğini zorlu"
        "Avrupa'nın geleceğini zorlu"
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        'Gizemli mezar' için başvuru!
        'Gizemli mezar' için başvuru!
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        Korkunç görüntü! Akaryakıt tankındaki patlamada 20 metreden düştü!
        Korkunç görüntü! Akaryakıt tankındaki patlamada 20 metreden düştü!
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Büyük Londra Sisi
        Büyük Londra Sisi
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"

        Benzer Haberler

        Trabzon'da arıcılara büyükşehirden destek
        Trabzon'da arıcılara büyükşehirden destek
        Trabzon'da Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu anısına gerçekleştirilen münazaranın f...
        Trabzon'da Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu anısına gerçekleştirilen münazaranın f...
        Trabzon'da öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı sergi açıldı
        Trabzon'da öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı sergi açıldı
        Peygamber Efendimizin künyelerinden oluşan 75 eserlik resim sergisi ilgi gö...
        Peygamber Efendimizin künyelerinden oluşan 75 eserlik resim sergisi ilgi gö...
        Trabzon'da çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Trabzon'da çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Ruh ve sinir hastalarına masal ile tedavi Hikaye anlatıcısı Merve Genel: "M...
        Ruh ve sinir hastalarına masal ile tedavi Hikaye anlatıcısı Merve Genel: "M...