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        Trabzonspor, Ferencvaros maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 27 Ağustos Perşembe günü Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 21:18 Güncelleme:
        Trabzonspor, Ferencvaros maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 27 Ağustos Perşembe günü Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular dinamik ısınma gerçekleştirdi.

        5'e 2 devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

        Bordo-mavili ekip, hazırlıklarını yarın TSİ ile 20.00'de karşılaşmanın oynanacağı Groupama Arena'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

        Öte yandan Trabzonspor'un yeni transferi Brezilyalı futbolcu Fabinho da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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