Trabzonspor-Ferencvaros maçının ardından

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Macaristan'ın Ferencvaros takımına 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, "Trabzonspor olarak oraya Avrupa Ligi’ne katılmak için gideceğiz. Bu inancımız var." dedi.

Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakada iki olumsuz şeyin bulunduğunu, bunlardan birinin skor, diğerinin ise Nwaiwu'nun kırmızı kart görmesi olduğunu belirtti.

İlk yarının 5-10 dakikası haricinde rakibin savunma, kendilerinin ise hücum yapma girişimi olduğu bir maç oynandığını anlatan Tekke, "Çok pozisyona girdiğimiz bir maç. Bugün nasip olmadı. Gollerimiz olmuş olsaydı avantajlı skoru elde etmiş olabilirdik. Oyuncularımızın ellerinden gelen en iyisini yaptıklarını söyleyebilirim. Oyun hepimize, daha iyi olacağız hissi verdi diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Tur şansını da değerlendiren Fatih Tekke, şunları söyledi:

"Evet tur zordu zaten, şimdi avantajlı onlar. Ama biz Trabzonspor olarak oraya Avrupa Ligi’ne katılmak için gideceğiz. Bu inancımız var. Umarım öyle olur. Kolay gözükmüyor tabii. Ama bugün oynanan oyunun bıraktığı his değerli. Tabii burada gelen insanların coşkusu, heyecanı beklenti belki karşılandı ama sonuç istemediğimiz şekilde oldu. Bunu unutmamız lazım, hafta sonu zor bir maç var. Sakatlarımızın durumunu değerlendirip hemen sonraki maça hazırlanmak zorundayız. Ama genel hatlarıyla 90 dakikanın bıraktığı izlenim olumlu. Yani daha iyi olacağız hissi zaten gözüktü."

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Tekke, transfer çalışmalarına ilişkin ise "Santrfor ve 6 numara arasında tercih yapma durumumuz var. Koşullar önemli, beklentimiz devam ediyor. Ciddi çaba harcanıyor. Transfere hızlı başladık ama hep istediğiniz şeyler olmuyor. İkisinden birini tercih etmek zorundayız. Limit olarak kontenjan doluyor. Ben önce santrfor dedim ama olabilirse top rakipteyken sert bir 6 istediğimiz düşüncemiz var." şeklinde konuştu.