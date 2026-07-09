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        Trabzonspor Futbol Okulları yaz kampı sona erdi

        Trabzonspor Futbol Okulları yaz kampı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 18:25 Güncelleme:
        Trabzonspor Futbol Okulları yaz kampı sona erdi

        Trabzonspor Futbol Okulları yaz kampı sona erdi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, her yıl geleneksel olarak düzenlenen kamp tamamlandı.

        Kulüp Başkan Yardımcısı Murat İskender, bu yıl altıncısı düzenlenen organizasyonun, Trabzonspor'a önemli hizmetlerde bulunan merhum Şener Çınar'ın anısına gerçekleştirildiğini belirtti.


        Dört gün sahada yalnızca futbol oynanmadığını, çocukların dostluğu, paylaşmayı, mücadeleyi, disiplini ve Trabzonspor ruhunu birlikte yaşadıklarını vurgulayan İskender, "Bizler için en büyük başarı, geleceğin iyi futbolcularını yetiştirmenin yanında iyi bireyler yetiştirebilmektir. Türkiye'nin farklı şehirlerinden, ayrıca Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve bizlere güvenerek çocuklarını emanet eden değerli ailelerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.


        Program, organizasyona katkı sağlayanlar ile kampa katılan takımlara plaket takdimi ile sona erdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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