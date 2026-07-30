Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Jae-Eun Song'u transfer etti
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, orta saha oyuncusu Jae-Eun Song'u renklerine bağladı.
Giriş: 30.07.2026 - 18:44 Güncelleme:
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, orta saha oyuncusu Jae-Eun Song'u renklerine bağladı.
Kulübün açıklamasında, "Kadın Futbol Takımımız, Güney Kore Kadın Milli Futbol Takımı'nda yer alan 29 yaşındaki futbolcu Jae-Eun Song'u kadrosuna kattı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, milli sporcunun 17 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ