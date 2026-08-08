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        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzonspor Kulübü, tarihinin en yüksek kombine satışını yaptı:

        Trabzonspor Kulübü, tarihinin en yüksek kombine satışını yaptı:

        Trabzonspor Kulübü, şu ana kadar 18 bin kombine satarak kulüp tarihinin en yüksek sayısına ulaşıldığını, yeni hedefin ise 25 bin kombine olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2026 - 14:16 Güncelleme:
        Trabzonspor Kulübü, tarihinin en yüksek kombine satışını yaptı:

        Trabzonspor Kulübü, şu ana kadar 18 bin kombine satarak kulüp tarihinin en yüksek sayısına ulaşıldığını, yeni hedefin ise 25 bin kombine olduğunu açıkladı.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, bazı rekorların sadece rakamlardan ibaret olmadığı ve bu durumun bir şehrin inancını, aidiyetini ve tek yürek olmuş bir camianın gücünü anlattığı belirtilerek şunlar kaydedildi:


        "2026-2027 sezonu kombine satışlarında 18 bin sayısına ulaşarak kulüp tarihimizin tüm zamanlardaki en yüksek kombine satış rekorunu kırdık. Bu rekor doğru planlamanın, ortak aklın, sabrın ve aynı hedefe inanan yüreklerin eseridir. Çünkü Trabzonspor, hiçbir zaman ulaştığı zirveyle yetinen bir kulüp olmadı. Bizim hikayemiz her zaman kendi sınırlarını aşanların hikayesi oldu. Bugün kırdığımız rekorun gururunu yaşarken, aynı anda yeni hedefimizi de ilan ediyoruz, 25 bin kombine. Çünkü bu şehir hiçbir zaman zirveyle yetinmedi. Bu arma, her zaferin ertesi günü gözünü yeni bir zafere dikti. Bu tarihi başarıya imza atan, bu büyük yürüyüşün bir parçası olan tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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