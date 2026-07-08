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        Trabzonspor, milli futbolcu Aral Şimşir'i renklerine bağladı

        Trabzonspor, 24 yaşındaki kanat oyuncusu Doğuhan Aral Şimşir'i 4 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 19:59 Güncelleme:
        Trabzonspor, milli futbolcu Aral Şimşir'i renklerine bağladı

        Trabzonspor, 24 yaşındaki kanat oyuncusu Doğuhan Aral Şimşir'i 4 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, milli futbolcunun kesin transferi konusunda Danimarka'nın Midtjylland Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Açıklamada, oyuncuya her bir futbol sezonu için 2 milyon avro garanti ücret ödeneceği ifade edildi. Menajerlik hizmet bedeli olarak da futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.

        Midtjylland Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 13 milyon avronun yedi taksitte ödeneceği aktarılan açıklamada, "Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen-ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 15'i ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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