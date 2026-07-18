Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanının ilk bölümünde salonda kuvvet çalışması yapan bordo-mavililer, daha sonra çalışmalarını kum sahada sürdürdü. Antrenmanın ardından futbolcular denize girerek serinledi. Akşam antrenmanının ilk bölümünde ısınma çalışması yapan oyuncular, geçiş oyununun ardından idmanı taktiksel çalışmayla tamamladı. Antrenmanda, Trabzonspor'un yeni transferi 25 yaşındaki milli stoper Cenk Özkacar da yer aldı. Karadeniz ekibi, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.